23 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6

Doreas Band zu Hannes festigt sich immer mehr, als Costas die beiden mit einer tollen Nachricht überrascht. Das Ganze gipfelt in einem Segen, der nur eine Person tieftraurig zurücklässt. Der Sex zwischen Chris und Destiny führt zu wilden Spekulationen und peinlichen Geständnissen. Währenddessen kann Alexander kaum noch an sich halten, als Felicitas ihm ihre und Matildas Zukunftspläne für das "Amélie" unterbreitet.

