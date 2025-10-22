Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 22.10.2025
21 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

Nach der Auseinandersetzung zwischen Chris und Alexander soll Irini in der Sterneküche aushelfen. Dafür muss sie jedoch Dorea versetzen, die an Hannes' Treue zweifelt. Chris bereut die Provokation gegenüber seiner Stiefschwester Amélie, da diese sich nun ernsthaft für ihn zu interessieren scheint. Nachdem Etienne von seinem Vater erneut gedemütigt wird, lässt er seinen Frust ungebremst an Rafael und Juliette aus ...

ProSieben
