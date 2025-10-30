Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 19vom 30.10.2025
22 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Als Rafaels Erinnerung an den Kuss mit Irini aus der ereignisreichen letzten Nacht zurückkommt, hat das böse Folgen. Irini und die Studierenden müssen für die "Nuit du Défi" ein Menü für die Chefetage konzipieren und unter Zeitdruck fertigstellen, wobei heilloses Chaos ausbricht. Alexander und Matilda beobachten die Studierenden dabei ganz genau. Werden sie die Herausforderung meistern, und wer wird sich als sogenannter "Rémy" zeigen?

ProSieben
