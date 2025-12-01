Die Cooking Academy
Folge 41: Falscher Alarm
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Situation mit Amélie spitzt sich so zu, dass Chris zu drastischen Mitteln greifen muss - mit schwerwiegenden Folgen. Etienne wird von seinen Schuldgefühlen gequält und tut alles, um diese abzutöten. Er riskiert damit seinen Job. Die angelieferten Brautkleider von Juliette entwickeln sich zu einer Art Running-Gag an der Academy, führen zu skurrilen Momenten und wecken ungeahnte Gefühle ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH