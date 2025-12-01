Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

ProSieben Staffel 1 Folge 41 vom 01.12.2025
Folge 41: Falscher Alarm

23 Min. Folge vom 01.12.2025 Ab 12

Die Situation mit Amélie spitzt sich so zu, dass Chris zu drastischen Mitteln greifen muss - mit schwerwiegenden Folgen. Etienne wird von seinen Schuldgefühlen gequält und tut alles, um diese abzutöten. Er riskiert damit seinen Job. Die angelieferten Brautkleider von Juliette entwickeln sich zu einer Art Running-Gag an der Academy, führen zu skurrilen Momenten und wecken ungeahnte Gefühle ...

ProSieben
