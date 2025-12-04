Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Bad Ideas

ProSiebenStaffel 1Folge 44vom 04.12.2025
Bad Ideas

Bad IdeasJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 44: Bad Ideas

24 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Matilda und Naomi nähern sich wieder an, und nach einem klärenden Spaziergang kehrt alte Vertrautheit zwischen den beiden zurück. Juliette reagiert daraufhin eifersüchtig und sucht Ablenkung bei Rafael. Irini kehrt an die Academy zurück, erhält eine anonyme Spende und muss plötzlich ihre Abschlussprüfung nachholen. Destiny fühlt sich ausgegrenzt und beginnt, ihr Verhalten zu hinterfragen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen