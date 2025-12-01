Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 54vom 18.12.2025
24 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6

Etiennes Wohlfühlmomente in der Taverne werden jäh unterbrochen, als er hört, dass Hannes einen hochriskanten Deal annehmen will. Seine Schwester ringt derweil zunehmend mit ihren Gefühlen, bis Irini ihr Mut zur Liebe macht - und eine unerwartete Antwort erhält. Die schönen Vater-Sohn-Momente nehmen zu. Doch als Alexander Felicitas endlich die Wahrheit sagen will, gesteht sie ihm einen unerfüllten Wunsch - wird er weiterhin schweigen?

