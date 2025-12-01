Die Cooking Academy
Folge 54: All In
24 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Etiennes Wohlfühlmomente in der Taverne werden jäh unterbrochen, als er hört, dass Hannes einen hochriskanten Deal annehmen will. Seine Schwester ringt derweil zunehmend mit ihren Gefühlen, bis Irini ihr Mut zur Liebe macht - und eine unerwartete Antwort erhält. Die schönen Vater-Sohn-Momente nehmen zu. Doch als Alexander Felicitas endlich die Wahrheit sagen will, gesteht sie ihm einen unerfüllten Wunsch - wird er weiterhin schweigen?
