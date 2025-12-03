Die Cooking Academy
Folge 43: Reunions
23 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Nach Irinis Rauswurf aus der Academy hilft sie tatkräftig in der Taverne mit und versucht, ihren Schmerz mit Arbeit zu kompensieren. Evdokia setzt sich derweil für ihre Tochter ein und hofft auf positive Rückmeldungen von Felicitas. Darf Irini zurück an die Academy? Matilda holt ihre Ex-Frau Naomi als Gastdozentin an die Academy und hofft auf Versöhnung. Juliette macht sich große Sorgen um Etienne, denn er stürzt sich immer weiter in den Exzess ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH