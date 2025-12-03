Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 43vom 03.12.2025
23 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Nach Irinis Rauswurf aus der Academy hilft sie tatkräftig in der Taverne mit und versucht, ihren Schmerz mit Arbeit zu kompensieren. Evdokia setzt sich derweil für ihre Tochter ein und hofft auf positive Rückmeldungen von Felicitas. Darf Irini zurück an die Academy? Matilda holt ihre Ex-Frau Naomi als Gastdozentin an die Academy und hofft auf Versöhnung. Juliette macht sich große Sorgen um Etienne, denn er stürzt sich immer weiter in den Exzess ...

