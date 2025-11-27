Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 39vom 27.11.2025
Folge 39: Solidarität

23 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Irini steht gefühlt vor dem großen Nichts. Auch Chris' Unterstützung kann nicht helfen, die Dinge wieder geradezurücken. Auch bei Irinis Familie steht die Welt Kopf: Dorea verhält sich eigenartig, und Evdokia stellt Vermutungen an. Gerade als sich die Dimitrious schwören, keine Geheimnisse mehr zu haben, packt Irini aus. Während sie Klartext spricht, kommt Destiny endlich in puncto Luke weiter ...

