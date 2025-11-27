Die Cooking Academy
Folge 39: Solidarität
23 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Irini steht gefühlt vor dem großen Nichts. Auch Chris' Unterstützung kann nicht helfen, die Dinge wieder geradezurücken. Auch bei Irinis Familie steht die Welt Kopf: Dorea verhält sich eigenartig, und Evdokia stellt Vermutungen an. Gerade als sich die Dimitrious schwören, keine Geheimnisse mehr zu haben, packt Irini aus. Während sie Klartext spricht, kommt Destiny endlich in puncto Luke weiter ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
