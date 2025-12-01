Die Cooking Academy
Folge 51: Verkettung
23 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Ein luxuriöses Austernevent im Amélie führt zu einer folgenschweren Katastrophe. Juliette und Matilda kämpfen um Distanz, als Pierre auftaucht und alte Familienkonflikte aufflammen lässt. Wird es Juliette endlich gelingen, sich von ihrem Vater zu emanzipieren? Rafael ringt mit einem intimen Problem und sucht Rat bei Irini. Doch gerade als sie ihre erfolgsversprechende Idee in die Tat umsetzen wollen, bricht Chaos in der Academy aus.
