Die Cooking Academy
Folge 40: Traum in Weiß
23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6
Als Amélie ihre Eltern besucht, wird sie zu einem Problem für Chris. Wird er sich den heftigen Flirtattacken entziehen können? Währenddessen bemerkt Etienne, wie sich sein Geschäft mit den Fälschungen optimieren lässt, und zieht den ahnungslosen Rafael mit hinein. Als seine Schwester Juliette von ihrem Vater Brautkleider geschickt bekommt, ist sie völlig überfordert. Doch dann taucht eine Person auf, die ihr die schwierige Situation versüßt ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
6
