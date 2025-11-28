Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Traum in Weiß

ProSieben Staffel 1 Folge 40 vom 28.11.2025
Traum in Weiß

Traum in WeißJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 40: Traum in Weiß

23 Min. Folge vom 28.11.2025 Ab 6

Als Amélie ihre Eltern besucht, wird sie zu einem Problem für Chris. Wird er sich den heftigen Flirtattacken entziehen können? Währenddessen bemerkt Etienne, wie sich sein Geschäft mit den Fälschungen optimieren lässt, und zieht den ahnungslosen Rafael mit hinein. Als seine Schwester Juliette von ihrem Vater Brautkleider geschickt bekommt, ist sie völlig überfordert. Doch dann taucht eine Person auf, die ihr die schwierige Situation versüßt ...

