Die Cooking Academy - Staffel 1, Folge 47 vom 09.12.2025
Folge 47: Stolpersteine

23 Min. Ab 12

Etienne steht völlig neben sich und vertraut sich endlich seiner Schwester Juliette an. Felicitas möchte sich bei Julian mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken, doch ein Missverständnis durchkreuzt ihren Plan. Bei einem Familiengespräch der Dimitrious kommt überraschend eine Wahrheit ans Licht, die Irinis Grund für die Rückkehr an die Academy betrifft ...

