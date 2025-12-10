Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 48vom 10.12.2025
Folge 48: Versprechen

24 Min. Ab 6

Alexander und Julian liefern sich beim gemeinsamen Essen im Amélie eine Chili-Challenge, die Felicitas bald zu albern wird. Am nächsten Tag zieht Alexander eine klare Grenze. Irini versucht vergeblich, die gezahlten Schulgebühren zurückzubekommen, da ihre Familie vor finanziellen Schwierigkeiten steht. Etienne findet Halt bei Juliette, doch ihr neues Wissen bringt sie in einen Loyalitätskonflikt. Für Etienne muss ein Neuanfang her ...

