Die Cooking Academy

Gefühlsrausch

ProSiebenStaffel 1Folge 50vom 12.12.2025
Gefühlsrausch

Die Cooking Academy

Folge 50: Gefühlsrausch

23 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6

Matilda gibt Juliette Halt in ihrem Gefühlschaos, bis eine dankbare Geste zu einem schmerzhaften Missverständnis führt. Alexander möchte Felicitas an ihrem Hochzeitstag überraschen und muss im Gegenzug der Konkurrentin Matilda seine geliebte Sterneküche überlassen. Hannes baut heimlich ein illegales Geschäft auf und setzt damit die Zukunft der Taverne aufs Spiel. Wird er weiterhin alle wohlwollenden Warnungen ignorieren?

ProSieben
