Die Cooking Academy

Jeder ist seines Glückes Schmied

ProSiebenStaffel 1Folge 55vom 19.12.2025
Jeder ist seines Glückes Schmied

Folge 55: Jeder ist seines Glückes Schmied

24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6

Juliette wird erneut enttäuscht, findet jedoch Halt bei ihrer Freundin Irini. Währenddessen wird Matilda von ihrer Vergangenheit eingeholt und trifft eine weitreichende Entscheidung. Kurz vor ihrer Abreise kommt es zwischen ihr und Juliette zu einem ehrlichen Moment. Hannes steht vor einem riskanten Vorhaben - und obwohl Etienne zunächst zögert, bleibt er am Ende doch nicht fern.

ProSieben
