Die Cooking Academy
Folge 27: Lügen
23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Als Chris Alexander vor den anderen Studierenden provoziert, droht ein Eklat. Irini stellt ihn daraufhin zur Rede - und erzielt alles andere als das gewünschte Ergebnis. Alexanders Trickserei rund um den Moradi-Deal wird immer mehr zu einer Farce, denn Constanze misstraut ihm mehr denn je. Auch Destiny gerät in emotionalen Stress: Sie erwischt ihre Mutter im Bett - mit einem ihr gut bekannten Mann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH