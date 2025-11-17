Die Cooking Academy
Folge 31: Wahrheit
23 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6
Als Marco Wetz, der Neffe von Irinis ehemaligem Ausbilder, als Gastdozent an der Academy unterrichten soll, wird Irini vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt. Leider manövriert Chris sie unwissentlich noch tiefer in ihr Problem hinein. Bei Felicitas und Alexander kriselt es merklich weiter, bis Alexander ein Jobangebot aus Singapur erhält. Luke ist mächtig sauer auf Destiny, als er herausfindet, was sie hinter seinem Rücken veranstaltet ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH