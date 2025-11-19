Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 33vom 19.11.2025
23 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Irini bangt um ihren Platz an der Academy, als Marco Wetz, der Neffe ihres ehemaligen Ausbilders, dort unterrichtet. Wird er sie auffliegen lassen? Obwohl bei Alexander und Felicitas etwas Harmonie einkehrt, überfordert er sie mit seinem Aktionismus ein wenig. Juliette muss ihren Vater davon überzeugen, dass sie das Zeug zur Sterneköchin hat. Doch sie umtreiben noch andere Gedanken - wieso träumt sie von dieser ganz besonderen Person?

ProSieben
