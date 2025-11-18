Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Umdenken

ProSiebenStaffel 1Folge 32vom 18.11.2025
Folge 32: Umdenken

23 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6

Weil Felicitas bewusst wird, wie machtlos sich Alexander fühlt, setzt sie sich bei ihrer Mutter Constanze für ihn ein und macht ihrem Mann ein versöhnliches Angebot. Juliette bangt um ihre Ausbildung und wird von Matilda bestärkt, für ihren Traum zu kämpfen. Auch Destiny steht unter Druck und muss sich inmitten eines Shitstorms beweisen. Werden die beiden Studentinnen ihre Aufgaben meistern?

ProSieben
