Die Familienhelfer
Folge 13: Nur der Mann im Mond schaut zu
23 Min.Ab 12
Der sechsjährige Finn redet pausenlos von seinem neuen besten Freund Mickey, den bisher jedoch niemand kennt. Der neue Kumpel nimmt eine immer größer werdende Rolle im Leben des Schülers ein. Ist Mickey ein Fantasiefreund oder womöglich eine reale Bedrohung? Und welche Rolle spielt Finns Tante bei der ganzen Geschichte?
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1