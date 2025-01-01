Die Familienhelfer
Folge 27: Der Geheim-Kot
23 Min.Ab 12
Seit Wochen stinkt der zehnjährige Milo bestialisch - und das mit voller Absicht. Doch was treibt den Jungen dazu, sich mit Kot und Müllabfällen einzuschmieren? Seine Mutter hofft verzweifelt, dass ein Familienhelfer dem Kind das belastende Geheimnis entlocken kann.
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1