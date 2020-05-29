Die Familienhelfer
Folge 28: Die Rückkehrerin
23 Min.Folge vom 29.05.2020Ab 12
Max will unbedingt ein Tattoo! An sich kein Problem - wäre der Junge nicht erst zarte acht Jahre alt. Was ist los mit dem plötzlichen Tattoo-Fan? - Karriere als Finanzminister? Für den zehnjährigen Sparfuchs Karl kein Ding! Seit einiger Zeit spielt sich der kleine Mann als ganz Großer auf und will über das Budget der Familie bestimmen. Was steckt hinter seinem Spar-Wahn?
