BetaStaffel 1Folge 24
Folge 24: Komödianten in der Stadt

44 Min.

Eine langerwartete Theatertruppe trifft in Coopers Crossing ein. Doch kaum angekommen, scheinen die fahrenden Schauspieler vom Pech verfolgt zu sein: Erst bricht sich Hauptdarsteller Rick ein Bein, dann brennt der Manager, der ihn vertreten könnte, mit der Theaterkasse durch. Sofort organisiert Violet eine Hilfsaktion für die Truppe, und Joe übernimmt Ricks Rolle ...

