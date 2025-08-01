Die fliegenden Ärzte
Folge 26: Feuer an Bord
45 Min.Ab 12
Emma hat die Wahl zur "Queen of the Outback" in Windoona gewonnen. Am Rande der Veranstaltung wird David Gibson von Arthur Maxwell, dem Manager der größten Flugzeugfabrik Australiens, kontaktiert. Maxwell bietet Gibson eine leitende Stelle in dieser Firma an. Dort könnte Gibson auch richtige Jets fliegen, und dieses Angebot ist einfach zu verlockend. Auf dem Rückflug von Windoona bricht an Bord ein Feuer aus. Gibson muss notlanden ...
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH