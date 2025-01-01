Die Gemeinschaftspraxis
Folge 13: Schockolade
24 Min.Ab 12
Eine Achtjährige mit einer Schokoladenallergie hat plötzlich einen unerklärlichen Ausschlag. Ihre Mutter befürchtet, dass eine neue Unverträglichkeit im Raum steht. Doch dem Gemeinschaftspraxisteam kommen Zweifel an der Vermutung. - Ein Angstpatient soll geimpft werden und will sich nur von der Kinderärztin behandeln lassen! Als der 29-Jährige dann noch einen Hörsturz erleidet und seiner Verlobten gegenüber abweisend ist, muss die Medizinerin schnell handeln.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1