SAT.1Staffel 3Folge 20vom 03.02.2022
Folge 20: Burning Man

23 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 12

Aufgeregt bringt Milena Ehemann Dennis mit einer Verbrennung in die Praxis. Dort kommen jedoch Zweifel auf, ob sich der Bäcker wirklich daheim am Backofen verbrannt hat. - Nicole und Christian fehlt nur ein Baby zum perfekten Glück - doch es will einfach nicht klappen. Stattdessen leidet Nicole unter heftigen Stimmungsschwankungen, die ihren Mann zunehmend überfordern.

