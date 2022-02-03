Die Gemeinschaftspraxis
Folge 20: Burning Man
23 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 12
Aufgeregt bringt Milena Ehemann Dennis mit einer Verbrennung in die Praxis. Dort kommen jedoch Zweifel auf, ob sich der Bäcker wirklich daheim am Backofen verbrannt hat. - Nicole und Christian fehlt nur ein Baby zum perfekten Glück - doch es will einfach nicht klappen. Stattdessen leidet Nicole unter heftigen Stimmungsschwankungen, die ihren Mann zunehmend überfordern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1