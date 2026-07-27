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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Nicht ablenken lassen!

SAT.1Staffel 1Folge 21vom 27.07.2026
Nicht ablenken lassen!

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 21: Nicht ablenken lassen!

35 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Während Lilli sich engagiert darum kümmert, die finanziellen Probleme des Sonnenhofs in den Griff zu bekommen, fasst Marc den Entschluss, den richtigen Moment abzuwarten, um ihr von seinen Gefühlen zu erzählen. Als die beiden einmal mehr eine gute Zeit miteinander haben und Lilli bei einer Plauderei sogar zugibt, früher mal in Marc verknallt gewesen zu sein, scheint die Gelegenheit für ein Liebesgeständnis günstig.

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