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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Mein lieber Herr Gesangsverein

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 28.07.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 22: Mein lieber Herr Gesangsverein

34 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Julias überstürzter Aufbruch nach Düsseldorf gibt Lilli Rätsel auf. Will sie womöglich dauerhaft in ihre frühere Wahlheimat zurückkehren? Als sie Sebastian darauf anspricht, gesteht der, dass sich seine Ehe mit Julia schon länger in einer Krise befindet. Währenddessen zwingt ein anderes Rätsel, nämlich ein medizinisches, Ella dazu, enger mit Konstantin zusammenarbeiten zu müssen, als ihr eigentlich lieb ist.

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