Mein lieber Herr GesangsvereinJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 22: Mein lieber Herr Gesangsverein
34 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Julias überstürzter Aufbruch nach Düsseldorf gibt Lilli Rätsel auf. Will sie womöglich dauerhaft in ihre frühere Wahlheimat zurückkehren? Als sie Sebastian darauf anspricht, gesteht der, dass sich seine Ehe mit Julia schon länger in einer Krise befindet. Währenddessen zwingt ein anderes Rätsel, nämlich ein medizinisches, Ella dazu, enger mit Konstantin zusammenarbeiten zu müssen, als ihr eigentlich lieb ist.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn