Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 25: Vertrauen ist gut ...
33 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Als sich Julia und Sebastian für eine Fernbeziehung entscheiden, nimmt Lilli das mit zwiespältigen Gefühlen auf, denn eigentlich wäre es für sie besser, auch Sebastian nicht mehr täglich begegnen zu müssen. Dennoch stärkt sie ihrer Schwester bei diesem Entschluss den Rücken. Doch dann muss sie gezwungenermaßen mit Sebastian die Küche des Sonnenhofs schmeißen, wobei die beiden gut harmonieren. Ein vermeintlich naher Moment zwischen ihnen erregt allerdings Julias Aufmerksamkeit.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn