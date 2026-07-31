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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Vertrauen ist gut ...

SAT.1Staffel 1Folge 25vom 31.07.2026
Vertrauen ist gut ...

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 25: Vertrauen ist gut ...

33 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Als sich Julia und Sebastian für eine Fernbeziehung entscheiden, nimmt Lilli das mit zwiespältigen Gefühlen auf, denn eigentlich wäre es für sie besser, auch Sebastian nicht mehr täglich begegnen zu müssen. Dennoch stärkt sie ihrer Schwester bei diesem Entschluss den Rücken. Doch dann muss sie gezwungenermaßen mit Sebastian die Küche des Sonnenhofs schmeißen, wobei die beiden gut harmonieren. Ein vermeintlich naher Moment zwischen ihnen erregt allerdings Julias Aufmerksamkeit.

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