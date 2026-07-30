Eine Schulter zum AnlehnenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 24: Eine Schulter zum Anlehnen
35 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Während Marc seine Gefühle für Lilli mit neuem Kampfgeist nicht aufgeben will, ist die zwischen ihren Gefühlen für Sebastian und ihrer Empathie für Julia, die unter ihrer Ehekrise leidet, hin und hergerissen. Von ihrem Gewissen getrieben, appelliert Lilli an Sebastian, die Beziehung zu ihrer Schwester um jeden Preis zu retten. Daraufhin macht der Julia einen Vorschlag. Währenddessen ärgert sich Ella, dass sie der Flirt mit Konstantin nicht kalt lässt.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn