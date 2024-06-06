Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 21vom 06.06.2024
Folge 21: Heimkehr

34 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Isa ist vom plötzlichen Auftauchen ihres Ehemanns Daniel überrumpelt. Trotzdem stellt sie sich ihm entschieden entgegen und pocht weiter auf die Trennung, während Lukas ihr freundschaftlich beisteht. Und dann tut Daniel etwas Unerwartetes: Statt Isa weiter zu bedrängen, zieht er sich erst einmal zurück. Isa ist noch unsicher, wie sie dieses Verhalten einordnen soll, doch sie wird jäh abgelenkt - denn zwei beliebte Wiesenkirchner kehren früher zurück als gedacht ...

SAT.1
