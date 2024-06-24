Die Landarztpraxis
Folge 24: Sorge wider Willen
35 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Nach Daniels Zusammenbruch steckt Isa im Zwiespalt. Eigentlich will sie weiterhin eine klare Trennung von ihrem Noch-Ehemann. Andererseits macht sie sich - wider Willen - Sorgen. Als pflichtbewusste Ärztin untersucht sie Daniel schließlich. Doch am nächsten Tag besteht er plötzlich auf Alexandra als Ärztin. Isa merkt, dass Daniel ihr etwas verheimlicht. Doch sie ahnt nicht, was Daniel vor Alexandra enthüllt, nachdem er sie auf die Schweigepflicht eingeschworen hat.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln