Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 26.06.2024
Folge 35: Heimlich betäubt

35 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12

Isa ist entsetzt, dass Lukas die Kontrolle verloren und Daniel geschlagen hat. Sie macht sich große Sorgen um die Gesundheit ihres Noch-Ehemanns. Und tatsächlich stellt sich nach einer Untersuchung heraus, dass Daniels Hirntumor gewachsen ist. Isa entscheidet, ganz für Daniel da zu sein und alles andere hintanzustellen, auch ihre verwirrenden Gefühle für Lukas. Währenddessen greift Fabian unter dem Druck der herannahenden Hochzeit zu einer höheren Dosis seines Schmerzmittels.

