Die Landarztpraxis
Folge 43: Enttarnt
35 Min.Folge vom 08.07.2024Ab 12
Weil Isa spürt, dass Alexandra sie mit ihrer geheimen Botschaft warnen will, stoppt sie im letzten Moment unter einem Vorwand die Abreise. So verschafft sie sich Zeit und stößt tatsächlich auf die schockierende Wahrheit: Daniel hat seinen Hirntumor nur vorgetäuscht. Er wollte Isa beeinflussen und in die USA locken, um dort in alte Lebensmuster zurückzukehren. Fassungslos will Isa Daniel für immer aus ihrem Leben verbannen, doch Daniel will sich das nicht gefallen lassen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
