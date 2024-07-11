Rettung in letzter SekundeJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 46: Rettung in letzter Sekunde
34 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12
Obwohl Isa Daniel ausgeliefert ist, stellt sie sich ihm mutig entgegen. Doch wie lange wird sie ihn in Schach halten können? Isa ahnt nicht, dass Lukas alles tut, um sich aus seiner eigenen lebensbedrohlichen Lage zu befreien, nachdem Daniel ihn die Klippen hinabgestürzt hat. Als Isas Vater Georg ihr zur Hilfe eilt, gelingt es ihm zwar, einen Angriff von Daniel auf Isa zu verhindern. Jedoch braucht der alte Mann kurz darauf selbst Hilfe. Wird Lukas rechtzeitig zur Stelle sein?
