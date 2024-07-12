Die Landarztpraxis
Folge 47: Neue Allianzen
35 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12
Zwar ist Isa erleichtert, dass Daniel endlich festgenommen wurde. Allerdings spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu, als ihr Vater Georg einen Schwächeanfall erleidet. War die harte Auseinandersetzung mit Daniel doch zu viel für den alten Mann? Auch Sarah sorgt sich um Georg und die vielen Patienten, die mit einem mysteriösen Hautausschlag in der Praxis auftauchen. In dem ganzen Trubel entgeht ihr jedoch, dass Fabian hinter ihrem Rücken heimlich Tabletten nimmt.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln