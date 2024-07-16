Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Doppeltes Spiel

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 16.07.2024
Doppeltes Spiel

Doppeltes SpielJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 49: Doppeltes Spiel

35 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 12

Als Fabian zustimmt, künftig eine noch geringere Dosis seines Schmerzmittels zu nehmen, wähnt die zuversichtliche Sarah ihn auf einem guten Weg der Genesung. Sie ahnt nicht, dass Fabian sich hinter ihrem Rücken Tabletten beschafft, um seine zunehmende Sucht zu stillen. Während Fabian immer mehr Menschen belügt, kommt Alexandra ihm auf die Schliche. Sie nimmt ihm die frisch besorgten Medikamente kurzerhand wieder ab, sodass Fabian in seiner Not nun ganz auf sie angewiesen ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen