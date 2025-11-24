Die Spreewaldklinik
Folge 103: Rache tut weh
34 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Lea und Erik spielen die Freude an ihrem unverhofften Dinner herunter. Mark sieht die Entwicklung im Gegensatz zu Mona entspannt, wird aber erneut vertröstet, als Lea für Vera da sein muss. Radu sorgt sich um Nico, die wegen Paul von Koschwitz so sehr aus der Fassung gebracht wird. Bald lässt sich jedoch auch Radu von Koschwitz provozieren. Kurz vor seinem Abschied muss Wemuth widerwillig Dr. Berg als Chefarzt vertreten - lernt aber schnell die Vorzüge des Postens schätzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH