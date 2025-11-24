Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Rache tut weh

SAT.1Staffel 2Folge 103vom 24.11.2025
Rache tut weh

34 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6

Lea und Erik spielen die Freude an ihrem unverhofften Dinner herunter. Mark sieht die Entwicklung im Gegensatz zu Mona entspannt, wird aber erneut vertröstet, als Lea für Vera da sein muss. Radu sorgt sich um Nico, die wegen Paul von Koschwitz so sehr aus der Fassung gebracht wird. Bald lässt sich jedoch auch Radu von Koschwitz provozieren. Kurz vor seinem Abschied muss Wemuth widerwillig Dr. Berg als Chefarzt vertreten - lernt aber schnell die Vorzüge des Postens schätzen.

SAT.1
