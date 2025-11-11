Die Spreewaldklinik
Folge 96: Nachfolger gesucht
34 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Yeliz gesteht, dass sie ihre Symptome nur gespielt hat, bekommt dann aber starke Blutungen. Lea geht Yeliz' Schicksal nahe und setzt sich für sie ein. Fiona ist traurig, als Wemuth einen würdigen Nachfolger für seine Handpuppe Felix sucht, aber nicht an sie denkt. Unterdessen bereitet sich Radu auf eine OP vor und bangt um seine verletzte Hand. Dank eines Schichttauschs kann Robert endlich Zeit mit Dr. Berg verbringen. Die aber hat bereits Pläne - und Robert steht da eher im Weg.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin, Soap
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH