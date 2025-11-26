Eine unerwartete GelegenheitJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 105: Eine unerwartete Gelegenheit
35 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Nico und Radu wollen Koschwitz mit dem Zettel seiner Geliebten das Handwerk legen, brauchen aber noch einen Videobeweis. Den sollen Paul und Doreen beschaffen. Plötzlich ergibt sich jedoch eine neue Situation. Perplex über Leas plötzliche Abreise mit Vera, gesteht Erik vor Andreja, dass er sie geküsst hat. Soll er auch Mona davon erzählen? Nach mehreren erfolgreichen OPs ist Radu zuversichtlich, dass seine Hand vollständig genesen ist - bis auf einmal das Zittern zurückkehrt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH