Die Spreewaldklinik
Folge 22: Am seidenen Faden
33 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 6
Doreen erinnert sich schrittweise an ihren gestrigen Absturz und ringt mit der Frage, ob sie das Lorazepam wirklich absetzen soll. Gleichzeitig plant Lea zur Versöhnung einen Ausflug mit Vera, den Nico spontan mitgestaltet - doch was als schöner Tag beginnt, endet in Panik: Vera bekommt heftige Unterleibsschmerzen. Während sie in der Klinik um ihr Baby bangen, wird Mark von Dr. Berg vom Fall Klett abgezogen, doch er widersetzt sich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH