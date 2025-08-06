Die Spreewaldklinik
Folge 28: Der gelbe Pulli
35 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 6
Mona behandelt erneut Konrad Platow, der realisieren muss, dass er nun wirklich krank ist. Derweil kommt es bei Radus Einzug direkt zu Schwierigkeiten des jungen Paares: Nico versucht trickreich, Radu davon abzuhalten, seinen monströsen Gaming-Stuhl in die gemeinsame Wohnung mitzubringen. Lars kämpft nach dem One-Night-Stand mit Mona mit seinen Gefühlen. Gleichzeitig entspinnt sich ein heikles Versteckspiel um Monas orangenes T-Shirt ...
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH