Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 08.01.2026
Folge 38: Die Macht der Geheimnisse

34 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6

Lea zweifelt an Mona, als sie von deren Klage in den USA erfährt. Andreja deckt auf: Mona hat einem Kind gegen den Willen der Eltern, die Zeugen Jehovas sind, eine Bluttransfusion verabreicht. Nun befürchtet Lea, dass auch der Vaterschaftstest gefälscht sein könnte - und lässt ihn heimlich prüfen. Paul gesteht Nico den Seitensprung, verschweigt aber, dass es Lea war. Fiona merkt, dass Jana, eine junge Patientin, ihre Heilung sabotiert - aus Angst, ihre Mutter zu enttäuschen.

SAT.1
