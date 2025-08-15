Die Macht der GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 38: Die Macht der Geheimnisse
34 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6
Lea zweifelt an Mona, als sie von deren Klage in den USA erfährt. Andreja deckt auf: Mona hat einem Kind gegen den Willen der Eltern, die Zeugen Jehovas sind, eine Bluttransfusion verabreicht. Nun befürchtet Lea, dass auch der Vaterschaftstest gefälscht sein könnte - und lässt ihn heimlich prüfen. Paul gesteht Nico den Seitensprung, verschweigt aber, dass es Lea war. Fiona merkt, dass Jana, eine junge Patientin, ihre Heilung sabotiert - aus Angst, ihre Mutter zu enttäuschen.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH