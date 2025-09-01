Die Spreewaldklinik
Folge 46: Getrennte Wege
34 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 6
Lea und Erik erkennen, dass ihre Beziehung sie nur noch unglücklich macht, und trennen sich schweren Herzens. Während Erik bei Mona und Timmy Zuflucht findet, flüchtet sich Lea in die Arbeit - bis sie an ihre Grenzen stößt und in Marks Armen Trost sucht. Radu versucht heimlich, Nicos Blutgruppe zu überprüfen, um Leas Mutterschaft zu beweisen. Dr. Berg ist irritiert von Roberts Charme - bis eine süße Geste seinerseits sie wirklich anrührt.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH