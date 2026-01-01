Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Kein Auskommen

SAT.1Staffel 2Folge 53vom 29.01.2026
Kein Auskommen

Kein AuskommenJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 53: Kein Auskommen

34 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6

Bei Paul wird eine Bleivergiftung festgestellt, die ihn dazu bringt, heimlich eine Bodenprobe auf der Baustelle zu nehmen. Als er Koschwitz mit dem Ergebnis konfrontiert, gerät dieser im Wahn außer Kontrolle und greift zum Messer. Währenddessen erfährt Lea, dass Radu ihr Geheimnis kennt. Zunächst will sie ihn stoppen, doch als sie Nicos Leiden sieht, beginnt sie zu zweifeln.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen