Die Spreewaldklinik
Folge 56: Am Abgrund
34 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 6
Doreen gesteht Paul ihre Affäre - und ist schockiert, als er ihr eröffnet, dass Radu die Wahrheit kennt: Lea ist Nicos Mutter. Die drei beschließen, Nico am Abend endlich alles zu sagen. Doch Nico glaubt, es gehe bei dem Treffen um die Trennung ihrer Eltern und sucht Trost bei Radu. Dieser denkt, Doreen habe bereits mit ihr gesprochen - und verplappert sich ...
