Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 67vom 30.09.2025
Folge 67: Eine(r) muss gehen

34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6

Nachdem sie Radus Kuss abgewiesen hat, ist Nico unsicher, ob sie weiter mit ihm zusammenleben will, und vertraut Doreen ihre Schuldgefühle an. Radu trifft derweil eine eigene Entscheidung. Andreja ist sauer auf Kai, der zwar keine Beziehung will, aber ihre Nähe sucht. Während Mark ihm auf den Zahn fühlt, schlägt Lea ein alternatives Beziehungsmodell vor. Vivian steht vor einer schweren Aufgabe: Im Rahmen des Sparprogramms muss sie einem Arzt oder einer Ärztin kündigen.

