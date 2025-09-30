Die Spreewaldklinik
Folge 67: Eine(r) muss gehen
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Nachdem sie Radus Kuss abgewiesen hat, ist Nico unsicher, ob sie weiter mit ihm zusammenleben will, und vertraut Doreen ihre Schuldgefühle an. Radu trifft derweil eine eigene Entscheidung. Andreja ist sauer auf Kai, der zwar keine Beziehung will, aber ihre Nähe sucht. Während Mark ihm auf den Zahn fühlt, schlägt Lea ein alternatives Beziehungsmodell vor. Vivian steht vor einer schweren Aufgabe: Im Rahmen des Sparprogramms muss sie einem Arzt oder einer Ärztin kündigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH