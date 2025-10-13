Die Spreewaldklinik
Folge 75: (K)ein Bund fürs Leben
34 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6
Lea wird plötzlich bewusst, welche Folgen Monas Geheimnis für Erik haben könnte. Während sie darüber nachdenkt, ob sie ihn warnen soll, spürt Mona, dass Gitta ihr Schweigen gebrochen hat. Unterdessen konfrontiert Koschwitz Paul mit den verheerenden Konsequenzen: Würde der Pfusch auffliegen, wäre nicht nur sein investiertes Geld verloren - auch die gesamte Spreewaldklinik stünde vor dem Aus.
Die Spreewaldklinik
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH