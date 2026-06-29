Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen - Die besten Momente 2025 vom 29.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 29.06.2026: Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen - Die besten Momente 2025 vom 29.06.2026
81 Min.Folge vom 29.06.2026
Das war der pointenreiche Sommer 2025 bei "Kabarett unter Sternen"! Moderator Gerald Fleischhacker ließ die besten Auftritte der Open-Air-Tafelrunde Revue passieren. U.a. mit Gery Seidl, Andreas Vitasek, Lydia Prenner-Kasper, Benedikt Mitmannsgruber, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Isabell Pannagl und Berni Wagner. Gute Unterhaltung garantiert! Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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