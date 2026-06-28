Kabarett unter Sternen: Die Tafelrunde Open Air aus Melk vom 29.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 28.06.2026: Kabarett unter Sternen: Die Tafelrunde Open Air aus Melk vom 29.06.2026
79 Min.Folge vom 28.06.2026
Was wäre der Sommer ohne Kabarett? Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln trainiert werden, sorgt ORF III mit "Kabarett unter Sternen" für beste Unterhaltung. Vor der beeindruckenden Kulisse des Stifts Melk lädt Moderator Gerald Fleischhacker zur satirischen Sommer-Ausgabe der "Tafelrunde" in die Wachauarena Melk ein. Zu Gast sind einige der lustigsten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes: Gery Seidl, Lydia Prenner-Kaspar, Stefan Haider und Antonia Stabinger. Gemeinsam widmen sie sich den aktuellen Themen aus dem Weltgeschehen bis hin zu kuriosesten Nachrichten des letzten Monats. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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