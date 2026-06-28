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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Kabarett unter Sternen: Die Tafelrunde Open Air aus Melk vom 29.06.2026

ORF IIIFolge vom 28.06.2026
Kabarett unter Sternen: Die Tafelrunde Open Air aus Melk vom 29.06.2026

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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 28.06.2026: Kabarett unter Sternen: Die Tafelrunde Open Air aus Melk vom 29.06.2026

79 Min.Folge vom 28.06.2026

Was wäre der Sommer ohne Kabarett? Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln trainiert werden, sorgt ORF III mit "Kabarett unter Sternen" für beste Unterhaltung. Vor der beeindruckenden Kulisse des Stifts Melk lädt Moderator Gerald Fleischhacker zur satirischen Sommer-Ausgabe der "Tafelrunde" in die Wachauarena Melk ein. Zu Gast sind einige der lustigsten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes: Gery Seidl, Lydia Prenner-Kaspar, Stefan Haider und Antonia Stabinger. Gemeinsam widmen sie sich den aktuellen Themen aus dem Weltgeschehen bis hin zu kuriosesten Nachrichten des letzten Monats. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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