Die Tafelrunde - Classics: Überleben am Land vom 13.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 12.07.2026: Die Tafelrunde - Classics: Überleben am Land vom 13.07.2026
46 Min.Folge vom 12.07.2026
Ob Dorftratsch, Vereinsleben oder der tägliche Kampf mit den Tücken des Landlebens: Die Tafelrunde Classics nehmen das Überleben am Land humorvoll unter die Lupe. Günther Lainer, Benedikt Mitmannsgruber, Petutschnig Hons, Christoph Fritz, Martin Kosch, Nina Hartmann, Aida Loos und weitere Kabarettistinnen und Kabarettisten sorgen für pointierte Geschichten mit hohem Wiedererkennungswert. Bildquelle: ORF/ORF III
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