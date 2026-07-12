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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Die Tafelrunde - Classics: Überleben am Land vom 13.07.2026

ORF IIIFolge vom 12.07.2026
Die Tafelrunde - Classics: Überleben am Land vom 13.07.2026

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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 12.07.2026: Die Tafelrunde - Classics: Überleben am Land vom 13.07.2026

46 Min.Folge vom 12.07.2026

Ob Dorftratsch, Vereinsleben oder der tägliche Kampf mit den Tücken des Landlebens: Die Tafelrunde Classics nehmen das Überleben am Land humorvoll unter die Lupe. Günther Lainer, Benedikt Mitmannsgruber, Petutschnig Hons, Christoph Fritz, Martin Kosch, Nina Hartmann, Aida Loos und weitere Kabarettistinnen und Kabarettisten sorgen für pointierte Geschichten mit hohem Wiedererkennungswert. Bildquelle: ORF/ORF III

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